Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил военные навыки мужчин Донбасса во время онлайн-встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно. Просто реально пример всем подают. И очень эффективно", — сказал российский лидер, обращаясь к члену президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елене Шишкиной.