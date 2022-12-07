Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 16:49

Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил военные навыки мужчин Донбасса во время онлайн-встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно. Просто реально пример всем подают. И очень эффективно", — сказал российский лидер, обращаясь к члену президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елене Шишкиной.

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Путин: Спецоперация — это длительный процесс, но она приносит результаты

Ранее в ходе онлайн-заседания Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Западные правозащитные организации, как отметил президент РФ, не желают замечать трагедию, которая происходит в регионе вот уже восемь лет.

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kremlin.ru

Андрей Бражников

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