Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил военные навыки мужчин Донбасса во время онлайн-встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Хочу сказать, что мужчины ваши воюют очень достойно. Просто реально пример всем подают. И очень эффективно", — сказал российский лидер, обращаясь к члену президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елене Шишкиной.
Ранее в ходе онлайн-заседания Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Западные правозащитные организации, как отметил президент РФ, не желают замечать трагедию, которая происходит в регионе вот уже восемь лет.