Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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7 декабря, 16:48

Путин анонсировал программу восстановления жилья в Донбассе

Для восстановления жилья в Донбассе необходимо создать отдельную программу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Я думаю, что нужно будет создать отдельную программу помощи людям, программу восстановления жилья [в Донбассе]", отметил он.

Президент рассказал, что сейчас работа уже ведётся на тех территориях, где совсем недавно шли боевые действия, в том числе в Мариуполе.

"Работа идёт достаточно активно. Нужно сделать всё, чтобы люди не оказались на улице. Такое поручение у правительства есть",  добавил Путин.

Российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии

Российские строители в Мариуполе восстановили здание филармонии

Напомним, ещё весной Правительство Российской Федерации создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александра Вишнякова
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