Путин анонсировал программу восстановления жилья в Донбассе
Для восстановления жилья в Донбассе необходимо создать отдельную программу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"Я думаю, что нужно будет создать отдельную программу помощи людям, программу восстановления жилья [в Донбассе]", — отметил он.
Президент рассказал, что сейчас работа уже ведётся на тех территориях, где совсем недавно шли боевые действия, в том числе в Мариуполе.
"Работа идёт достаточно активно. Нужно сделать всё, чтобы люди не оказались на улице. Такое поручение у правительства есть", — добавил Путин.
Напомним, ещё весной Правительство Российской Федерации создало специальный штаб по восстановлению республик Донбасса.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY