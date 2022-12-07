Путин анонсировал программу восстановления жилья в Донбассе

Для восстановления жилья в Донбассе необходимо создать отдельную программу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Я думаю, что нужно будет создать отдельную программу помощи людям, программу восстановления жилья [в Донбассе]", — отметил он.

Президент рассказал, что сейчас работа уже ведётся на тех территориях, где совсем недавно шли боевые действия, в том числе в Мариуполе.

"Работа идёт достаточно активно. Нужно сделать всё, чтобы люди не оказались на улице. Такое поручение у правительства есть", — добавил Путин.