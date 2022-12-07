Названы самые вредные новогодние игрушки
Экологи советуют россиянам мастерить новогодние игрушки из натуральных материалов
Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан страны отдавать предпочтение многоразовым новогодним украшениям, поскольку тонны декораций, которые отправляются на свалки после праздника, разлагаются сотни лет. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, люди часто покупают красивые недорогие украшения из материалов, которые невозможно переработать. Вместо приобретения "одноразовых товаров, которые порадуют вас пару недель, а потом будут разлагаться десятки лет на полигонах", лучше использовать любимые новогодние украшения как можно дольше, советует эколог.
Директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов в свою очередь отметил, что китайские ёлочные игрушки сделаны из полистирола и этот материал токсичен при нагревании. Утилизировать такой вид пластика сложно, а подобных категорий — сотни.
"Количество таких одноразовых товаров ежегодно может достигать ста, а то и тысячи тонн. Чтобы вы поняли лучше, поясню наглядно: 1000 тонн — это около сотни мусоровозов, которые можно выстроить в колонну длиной почти в километр", — объяснил эксперт.
Также не подвергаются переработке стеклянные игрушки с напылением, потому что если "хотя бы маленький кусочек с напылением попадает в партию стекла" при переработке, вся она отправляется в брак. Экологи считают, что в связи с этим игрушки лучше делать самим из любого натурального материала — шишек, веток, цветной бумаги, еловых лап.
Ранее антикризисный менеджер Павел Кобяк назвал 5 проверенных способов сэкономить на подготовке к Новому году. В первую очередь он коснулся вопроса ёлки и украшений — эксперт призывает взять всё в аренду.
ТАСС / Сергей Фадеичев