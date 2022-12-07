Путин призвал Украину возместить ущерб жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что считает нелишним возмещение Украиной ущерба, нанесённого Донбассу. По его словам, действия киевского режима должны получить свою оценку.

"Неонацистский режим и действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу, жителям Донбасса, всем этим территориям, сегодня — новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет", — сказал он.