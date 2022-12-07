Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 декабря, 17:00

Путин призвал Украину возместить ущерб жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил, что считает нелишним возмещение Украиной ущерба, нанесённого Донбассу. По его словам, действия киевского режима должны получить свою оценку.

"Неонацистский режим и действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесённого Донбассу, жителям Донбасса, всем этим территориям, сегодня — новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет", — сказал он.

Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно

Путин заявил, что мужчины Донбасса воюют очень достойно и эффективно

Ранее в ходе онлайн-заседания Путин назвал ужасными удары ВСУ по жилым кварталам в Донбассе и всеобщее молчание на этот счёт. Западные правозащитные организации, как отметил президент РФ, не желают замечать трагедию, которая происходит в регионе вот уже восемь лет.

Обложка ©

kremlin.ru

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров