Путин отметил важность выпуска новых школьных учебников по истории и обществознанию

Появление новых школьных учебников по истории и обществознанию является вопросом общенационального значения, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Вопрос действительно общенационального значения. История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства. Для нас как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории, и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных", — объяснил Путин.