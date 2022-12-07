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7 декабря, 17:10

Путин отметил важность выпуска новых школьных учебников по истории и обществознанию

Появление новых школьных учебников по истории и обществознанию является вопросом общенационального значения, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Вопрос действительно общенационального значения. История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства. Для нас как раз такой момент наступил, когда мы обязаны очень внимательно относиться и к истории, и к формированию общественного сознания на базе достоверных исторических данных", — объяснил Путин.

Подвиги героев СВО включат в учебники истории

Подвиги героев СВО включат в учебники истории

Ранее глава государства подчеркнул, что историю нельзя ни замалчивать, ни позволять использовать против России. Таким образом, мы не должны забывать и о жертвах политических репрессий, память которых необходимо увековечить, заявил Путин.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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