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Регион
Опубликовано 7 декабря 2022, 17:26

В Донбассе оценили ущерб из-за агрессии Украины в 1,3 трлн

Общественник Шишкина: Сумма ущерба, нанесённого Украиной Донбассу, превысила 1,3 трлн руб

Сумма ущерба, причинённого Донбассу Украиной, перевалила за 1,3 триллиона рублей, заявила член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"На территории региона действуют уже много лет общественные комиссии по подсчёту ущерба, причинённого вооружённой агрессией Украины. По состоянию на сейчас эта сумма составляет более 1 триллиона 321 миллиарда российских рублей, и это не окончательная сумма", подчеркнула она.

Шишкина отметила, что на предмет ущерба обследованы не все объекты, так как они находятся в прифронтовой зоне, где постоянно происходят обстрелы.

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Также на эту тему высказался президент России Владимир Путин. В ходе встречи с членами СПЧ он призвал Украину возместить ущерб, нанесённый Донбассу, и заявил, что действия киевского режима должны получить свою оценку.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Шандрыголов
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