Сумма ущерба, причинённого Донбассу Украиной, перевалила за 1,3 триллиона рублей, заявила член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"На территории региона действуют уже много лет общественные комиссии по подсчёту ущерба, причинённого вооружённой агрессией Украины. По состоянию на сейчас эта сумма составляет более 1 триллиона 321 миллиарда российских рублей, и это не окончательная сумма", — подчеркнула она.

Шишкина отметила, что на предмет ущерба обследованы не все объекты, так как они находятся в прифронтовой зоне, где постоянно происходят обстрелы.