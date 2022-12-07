В Донбассе оценили ущерб из-за агрессии Украины в 1,3 трлн
Общественник Шишкина: Сумма ущерба, нанесённого Украиной Донбассу, превысила 1,3 трлн руб
Сумма ущерба, причинённого Донбассу Украиной, перевалила за 1,3 триллиона рублей, заявила член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
"На территории региона действуют уже много лет общественные комиссии по подсчёту ущерба, причинённого вооружённой агрессией Украины. По состоянию на сейчас эта сумма составляет более 1 триллиона 321 миллиарда российских рублей, и это не окончательная сумма", — подчеркнула она.
Шишкина отметила, что на предмет ущерба обследованы не все объекты, так как они находятся в прифронтовой зоне, где постоянно происходят обстрелы.
Также на эту тему высказался президент России Владимир Путин. В ходе встречи с членами СПЧ он призвал Украину возместить ущерб, нанесённый Донбассу, и заявил, что действия киевского режима должны получить свою оценку.
ТАСС / Александр Река