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7 декабря, 18:21

Сестра попросила Роналду уйти из сборной Португалии

Сестра капитана и лидера сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Катя Авейру призвала брата оставить национальную команду. В соцсетях она написала, что хочет, чтобы тот покинул расположение сборной, которая продолжает выступать на ЧМ-2022 в Катаре, и вернулся домой.

"Мне очень хотелось, чтобы он вернулся домой, уехал из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли его обнять, успокоить и напомнить о том, чего он добился", — отметила Авейру.

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Сестра Роналду также подчеркнула, что ей грустно от того, что она слышит о знаменитом брате в Португалии.

Напомним, Португалия разгромила Швейцарию в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счётом 6:1. Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел только во втором тайме на замену, когда исход встречи уже был решён. Лайф также писал, что звёздный португалец в одиночестве ушёл в раздевалку, пока вся сборная праздновала выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

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FIFA

Иван Косицын

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