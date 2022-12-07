Сестра попросила Роналду уйти из сборной Португалии

Сестра капитана и лидера сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Катя Авейру призвала брата оставить национальную команду. В соцсетях она написала, что хочет, чтобы тот покинул расположение сборной, которая продолжает выступать на ЧМ-2022 в Катаре, и вернулся домой.

"Мне очень хотелось, чтобы он вернулся домой, уехал из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли его обнять, успокоить и напомнить о том, чего он добился", — отметила Авейру.