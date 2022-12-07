Илон Маск дважды за час уступил первое место в рейтинге миллиардеров Forbes Бернару Арно

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск дважды за час уступил и вернул первое место рейтинга богатейших людей Forbes в схватке с президентом группы компаний LVMH французом Бернаром Арно. Согласно списку, который обновляется в режиме реального времени, на данный момент Маск снова расположился на первом месте с состоянием в 185 млрд долларов.

Что касается динамики противостояния, то по состоянию на 18:49 по московскому времени французский миллиардер вырвал первенство с 185,3 млрд долларов (плюс 251 млн), а в 19:13 его американский оппонент вновь занял первую строчку с состоянием в 185,1 млрд долларов (минус 4,1 млрд).

Впервые президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно вошёл в топ-3 Forbes в 2020 году, после чего, по оценке журнала, его состояние выросло более чем в два раза — с 76 до 158 млрд долларов.