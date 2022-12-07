Медведев отреагировал на попытку госпереворота в Германии шуткой про ливерную колбасу
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о попытке госпереворота в Германии, предположив, что у немцев наблюдается дефицит кровяной колбасы.
"В Германии типа правые заговорщики решили переворот совершить. Что тут сказать? У немцев явно наблюдается дефицит кровяной колбасы. Везде только ливерная. И это хороший повод, чтобы добавить в ливерную колбаску нынешнего канцлера живой крови. Шольцу такой разворот явно на пользу. Он и повар, и участник трапезы", — написал он в своём телеграм-канале.
Что касается предположений о связи заговорщиков с РФ, то насчёт этого Медведев сыронизировал, что русских называют виновниками всех "злокозненных заговоров, мировых войн, разрушительных землетрясений и смертельных эпидемий".
"Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?" — заявил он.
Медведев сложившуюся ситуацию назвал "явным признаком наследственной болезни всей модели управления в Германии". По его оценке, "это чистая провокация и конспирология", но развязки ещё нет — "триллер будет поинтереснее, чем пресловутый немецкий сериал Dark". Он также заметил правоту немецких "заговорщиков" в том, что ФРГ не обладает суверенитетом на своей земле, решения за неё принимают США.
Лайф писал, что сегодня утром стало известно о масштабных задержаниях, прошедших в Германии. Правоохранители подозревают сторонников одной из праворадикальных групп в подготовке государственного переворота. Среди них также оказалась одна россиянка. Позже появилась информация, что они якобы пытались заручиться российской поддержкой, однако в Посольстве РФ опровергли данные утверждения.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина