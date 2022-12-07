В России оцифровали тысячу экспонатов "Церковного Эрмитажа"
Музей христианского искусства в Троице-Сергиевой лавре стал доступен онлайн
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Музей христианского искусства в Троице-Сергиевой лавре стал первым в стране церковным музеем, чьи экспозиции доступны в онлайн-режиме. Об этом сообщает издание "Вести Подмосковья".
Специалисты "Церковного Эрмитажа", как называют музей, за этот год провели гигантскую работу по классификации и исследованию запасников, чтобы создать проект "Сердце русской культуры", который доступен на сайте christianmuseum.ru.
В коллекции музея насчитывается более 20 тысяч единиц хранения, а для создания онлайн-экспозиции было оцифровано около тысячи лучших экспонатов. Среди них оригинальные сандалии преподобного Сергия Радонежского, знаменитые иконы-таблетки и полотна известных русских художников — Васнецова, Нестерова и Сурикова.
Сейчас сайт содержит три раздела: "Рождение христианского искусства", "Культура Древней Руси и позднего Средневековья" и "Религиозное искусство Нового времени".
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