ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг с Косово в составе страны

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Футбольный союз Сербии (FSS) за демонстрацию в раздевалке сборной флага, на котором Косово изображено в составе страны. Об этом сообщает Associated Press.

Всё случилось перед игрой группового этапа с Бразилией. В частности, на флаге была надпись: "Капитуляции не будет". Из-за начатого расследования сербская сторона подала жалобу, однако в итоге получила штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков (21,3 тысячи долларов).

Кроме того, ФИФА оштрафовала на 50 тысяч франков (53,4 тыс. долларов) Хорватский футбольный союз (HNS) из-за провокационного баннера болельщиков команды, адресованного вратарю сборной Канады Милану Боряну. На баннере было написано: "Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян". Семья игрока в 1995 году бежала из Книна, бывшей столицы самопровозглашенной республики Сербская Краина, во время вооружённого конфликта в Хорватии.

Помимо этого штраф был наложен на Федерацию футбола Саудовской Аравии (SAFF). Саудиты заплатят 30 тысяч франков (32 тыс. долларов) за большое количество жёлтых карточек в матчах национальной команды против сборных Аргентины и Мексики (12). Всего же на групповом этапе команда установила антирекорд, получив 14 "горчичников" за три игры.