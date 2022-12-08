Пробка из танкеров с нефтью у берегов Турции продолжает расти
Bloomberg: Пробка у берегов Турции насчитывает 26 танкеров с 23 миллионами баррелей нефти
Пробка у берегов Турции насчитывает уже 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана. Об этом информирует агентство Bloomberg.
"Двадцать шесть танкеров, перевозящих более 23 миллионов баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы", — сообщает агентство.
Напомним, пробка у берегов Турции из танкеров образовалась после начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть. По мнению авторов Financial Time, это является первым показателем того, что введение эмбарго подорвёт поставки по всему миру.
Лайф сообщал, что 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России — Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. Она будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.
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