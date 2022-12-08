Пробка из танкеров с нефтью у берегов Турции продолжает расти

Пробка у берегов Турции насчитывает уже 26 танкеров с более чем 23 миллионами баррелей нефти из Казахстана. Об этом информирует агентство Bloomberg.

"Двадцать шесть танкеров, перевозящих более 23 миллионов баррелей нефти из Казахстана, в настоящее время не могут пройти через проливы Босфор и Дарданеллы", — сообщает агентство.