В СПЧ раскрыли, какие вопросы обсуждались на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин внимательно выслушал каждого участника заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом Лайфу рассказала член СПЧ, президент Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева. По её словам, встреча длилась более трёх часов.

"Обсуждались вопросы защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан России. Владимир Владимирович очень внимательно выслушал каждого из нас. На основании наших сообщений принял решения по поручениям Правительству РФ", — уточнила Демичева.

Она также особо отметила внимание Путина к условиям работы врачей, в том числе, медиков из Донбасса. Кроме того, глава государства в ходе встречи акцентировал внимание на помощи жителям региона и правах людей с ограниченной дееспособностью.