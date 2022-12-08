Тело женщины обнаружили на балконе загоревшейся квартиры на юго-западе Москвы
В результате пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.
Пожар в жилом доме на Новоясеневском проспекте в Москве. Видео © Telegram-канал Москва с огоньком, LIFE
По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины на балконе квартиры, она проживала вместе с сыном и матерью.
На месте ЧП работают правоохранительные органы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что в результате взрыва в ТЦ "Таргим" в Назрани днём 7 декабря разгорелся мощный пожар. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Мы также публиковали видео с моментом мощного взрыва в торговом центре.
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