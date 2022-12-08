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7 декабря, 21:11

Тело женщины обнаружили на балконе загоревшейся квартиры на юго-западе Москвы

В результате пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте в Москве погиб один человек. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. В распоряжении Лайфа появилось видео с места происшествия.

Пожар в жилом доме на Новоясеневском проспекте в Москве. Видео © Telegram-канал Москва с огоньком, LIFE

По предварительным данным, возгорание произошло в одной из квартир на восьмом этаже. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело женщины на балконе квартиры, она проживала вместе с сыном и матерью.

На месте ЧП работают правоохранительные органы, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее Лайф писал, что в результате взрыва в ТЦ "Таргим" в Назрани днём 7 декабря разгорелся мощный пожар. На данный момент известно о четырёх пострадавших. Мы также публиковали видео с моментом мощного взрыва в торговом центре.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

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