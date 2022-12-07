Кличко допустил, что в Киеве зимой будет "апокалипсис, как в голливудских фильмах"

"Киев может остаться без электричества, воды и тепла. Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться", — сказал он в интервью агентству Reuters.

Кроме того, Кличко признал, что подготовленных властями Киева пунктов обогрева не хватит для всего населения столицы. Сейчас, уточнил он, действует около 500 автономных пунктов, "но для города с населением в три миллиона человек 500 точек — это ничто". Мэр Киева призвал граждан подготовить предметы первой необходимости. При этом сейчас, по мнению Кличко, нет необходимости эвакуации, поскольку дефицит электроэнергии составляет 20%. Однако он добавил, что жители города должны быть готовы к этому.