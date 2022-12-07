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7 декабря, 19:53

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заявила, что любит русскую оперу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала феноменальными русских композиторов и призналась, что любит оперу нашей страны.

"Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать её", — заявила фон дер Ляйен в ответ на вопрос об отношении к русской опере на премьере "Бориса Годунова" в миланском театре "Ла Скала".

Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула

Ла Скала отказался отменять оперу "Борис Годунов" из-за прихоти украинского консула

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о попытках Запада отменить российскую культуру, отметил, что история всё расставит на свои места. По словам российского лидера, Достоевский, Пушкин, Чайковский и другие великие деятели русской культуры будут жить, "как бы кому этого ни не хотелось".

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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