"Я люблю хорошую оперу. Мусоргский — феноменален, Чайковский тоже феноменален. Мы должны уважать её", — заявила фон дер Ляйен в ответ на вопрос об отношении к русской опере на премьере "Бориса Годунова" в миланском театре "Ла Скала".

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о попытках Запада отменить российскую культуру, отметил, что история всё расставит на свои места. По словам российского лидера, Достоевский, Пушкин, Чайковский и другие великие деятели русской культуры будут жить, "как бы кому этого ни не хотелось".