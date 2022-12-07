Распущенный Парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо

Президенту Перу Педро Кастильо объявлен импичмент. Об этом сообщил распущенный главой государства Парламент.

"Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание Конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", — сказано в решении Конгресса.

Для того чтобы импичмент состоялся, было необходимо набрать 87 голосов. Это решение уже поддержали Объединённое командование вооружённых сил и Национальная полиция, отказавшись подчиняться главе государства.

После роспуска Конгресса Кастильо объявил в стране комендантский час с 22:00 до 04:00 утра. При этом, по данным радио RPP, президент вместе с членами семьи покинул официальную резиденцию через чёрный ход.