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7 декабря, 19:09

Распущенный Парламент Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо

Президенту Перу Педро Кастильо объявлен импичмент. Об этом сообщил распущенный главой государства Парламент.

"Защищая нашу демократию и конституцию, пленарное заседание Конгресса 101 голосом за поддержало отставку президента Педро Кастильо", — сказано в решении Конгресса.

Для того чтобы импичмент состоялся, было необходимо набрать 87 голосов. Это решение уже поддержали Объединённое командование вооружённых сил и Национальная полиция, отказавшись подчиняться главе государства.

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После роспуска Конгресса Кастильо объявил в стране комендантский час с 22:00 до 04:00 утра. При этом, по данным радио RPP, президент вместе с членами семьи покинул официальную резиденцию через чёрный ход.

Напомним, в начале декабря Парламент Перу в третий раз утвердил процедуру импичмента президенту Педро Кастильо. Первая попытка объявить импичмент президенту, в ноябре прошлого года, не получила необходимой поддержки, а вторая, в марте 2022-го, была отклонена парламентариями после обсуждения по существу.

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Wikipedia / Galería del Ministerio de Defensa del Perú

Артур Лапсаков

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