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Опубликовано 7 декабря 2022, 22:00

В Госдуме сочли фарсом признание Time Зеленского человеком года

Депутат Морозов считает политическим фарсом признание Time Зеленского человеком года

Признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс, такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Он отметил, что замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.

"Очевидно, что это политический фарс, когда президента страны, которая восемь лет убивает собственный народ, отмечают каким-то знаком внимания… Объективная оценка его деятельности ещё впереди. Там ему светит не год, а гораздо больше", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф рассказывал об "одном из самых острых разногласий" между США и Украиной. Как пишет WSJ, на Западе обеспокоены недавней попыткой Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией. Речь идёт о заявлении украинского президента, который приписывал упавшей недавно в Польше ракете российское происхождение.

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Матвей Шандрыголов
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