В Госдуме сочли фарсом признание Time Зеленского человеком года

Признание журналом Time президента Украины Владимира Зеленского человеком года — политический фарс, такое мнение высказал депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов. Он отметил, что замешанный в убийстве собственного народа лидер не может носить такое звание.

"Очевидно, что это политический фарс, когда президента страны, которая восемь лет убивает собственный народ, отмечают каким-то знаком внимания… Объективная оценка его деятельности ещё впереди. Там ему светит не год, а гораздо больше", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".