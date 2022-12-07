Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций

Еврокомиссия представила новый, девятый, пакет санкций против России, в рамках которого в чёрный список собираются внести ещё почти 200 человек и предприятий, три банка, четыре телеканала, компании оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении.

По её словам, комиссия планирует внести в список "высокопоставленных российских военных, парламентариев, губернаторов, министров, политические партии и компании". Их имена и названия организаций будут известны только после одобрения Советом ЕС. Также пакет включает экспортные ограничения на поставки беспилотников двойного назначения и их компонентов.

"Мы также будем противодействовать пропагандистской машине России, лишив эфира ещё четыре телеканала. Также предлагаем новые ограничения против российской энергетической и горно-добывающей промышленности, включая полный запрет инвестиций в добывающую промышленность", — отметила она.