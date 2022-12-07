В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан
Итальянский историк предложил перенести памятник императрице Екатерине II из Одессы в Милан
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, который по решению местного горсовета должен быть снесён, можно перевезти в Италию. С таким предложением выступил координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого в Италии, историк Марко Баратто.
"На мой взгляд, необходимо обязательно сохранить этот памятник, поэтому можно было бы перенести его в Италию, например, в Милан или Неаполь", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Более того, историк разместил на сайте change.org петицию "Спасём памятник Екатерине II в Одессе", а также направил её копию итальянскому премьер-министру Джордже Мелони.
Напомним, одесский горсовет постановил снести памятники Екатерине II и Суворову. Демонтаж и перенос памятника основателям поддержали 43 депутата — 97,7% из числа присутствующих. В последнее время российские памятники во многих украинских городах подвергаются актам вандализма. Так, хулиганы написали на монументе Екатерины II: "Снесём, Гена не поможет!" — видимо, обращаясь к мэру Одессы Геннадию Труханову. Позднее нарушители превратили монумент в виселицу. Известно, что затем жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника императрице.
ТАСС / ZUMA