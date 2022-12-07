В Италии предложили перенести памятник Екатерине II из Одессы в Милан

Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе, который по решению местного горсовета должен быть снесён, можно перевезти в Италию. С таким предложением выступил координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого в Италии, историк Марко Баратто.

"На мой взгляд, необходимо обязательно сохранить этот памятник, поэтому можно было бы перенести его в Италию, например, в Милан или Неаполь", — заявил он в беседе с РИА "Новости".