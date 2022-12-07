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7 декабря, 18:28

Путин призвал выяснить причину хранения молдавского газа на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал странным тот факт, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине. Он решил попросить Минэнерго внимательно рассмотреть данную ситуацию.

"У Молдавии есть свои большие сложности в экономической и социальной сфере. У них у самих не хватает газа. Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.

Он отметил, что в Приднестровье непростая ситуация, в том числе по снабжению энергоресурсами.

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Ранее Лайф сообщал, что Молдавия в этом месяце увеличит закупки газа на 60%, причём сделает это не за счёт компании "Газпром", а за счёт альтернативного поставщика.

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Андрей Бражников

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