Путин призвал выяснить причину хранения молдавского газа на Украине

"У Молдавии есть свои большие сложности в экономической и социальной сфере. У них у самих не хватает газа. Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться", — сказал глава государства на встрече с членами Совета по правам человека.