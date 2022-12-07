Врач назвал действенные средства при похмелье после новогоднего корпоратива
Врач Тяжельников посоветовал имбирный чай при похмелье после новогоднего корпоратива
Россиянам назвали продукты, которые помогут прийти в себя после новогоднего корпоратива. Так, чай с имбирём поможет справиться с тошнотой, а фрукты и овощи выведут токсины, утверждает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Фрукты и овощи богаты клетчаткой, которая поможет очистить организм, а орехи дадут энергию. В обед и ужин не стоит нагружать себя жирной и тяжёлой пищей. Лучше придерживаться лёгкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. Но нельзя голодать, даже если с вечера вы изрядно переели", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Облегчить состояние помогут и продукты с фруктозой, которая содержится в мёде. А добавленный в чай имбирь поможет устранить тошноту. Полезный калий содержится в бананах и авокадо, а натрий — в соленьях и курином бульоне. Поможет и лёгкая физнагрузка, но поход в фитнес-зал можно заменить прогулкой на свежем воздухе. По словам врача, полезна будет даже ванночка для ног, так как она поспособствует очищению организма.
А вот популярное утверждение о том, что сауну можно использовать как средство от похмелья, ошибочно, предупредил заведующий клиническим филиалом МНПЦ наркологии Валентин Скрябин. Из-за нагрузки алкоголя на сердце и сосуды сауна может усугубить симптомы похмелья, причём за считаные минуты. Также высок риск обезвоживания, которое может спровоцировать обморок.
Ранее россиянам рассказали, какими лекарствами стоит запастись перед Новым годом. От похмелья помогут препараты, содержащие аскорбинку, обезболивающие, — это могут быть аспирин или ибупрофен.
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