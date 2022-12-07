Врач назвал действенные средства при похмелье после новогоднего корпоратива

Россиянам назвали продукты, которые помогут прийти в себя после новогоднего корпоратива. Так, чай с имбирём поможет справиться с тошнотой, а фрукты и овощи выведут токсины, утверждает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Фрукты и овощи богаты клетчаткой, которая поможет очистить организм, а орехи дадут энергию. В обед и ужин не стоит нагружать себя жирной и тяжёлой пищей. Лучше придерживаться лёгкой диеты: бульоны, каши, рыба, овощи, фрукты. Но нельзя голодать, даже если с вечера вы изрядно переели", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Облегчить состояние помогут и продукты с фруктозой, которая содержится в мёде. А добавленный в чай имбирь поможет устранить тошноту. Полезный калий содержится в бананах и авокадо, а натрий — в соленьях и курином бульоне. Поможет и лёгкая физнагрузка, но поход в фитнес-зал можно заменить прогулкой на свежем воздухе. По словам врача, полезна будет даже ванночка для ног, так как она поспособствует очищению организма.

А вот популярное утверждение о том, что сауну можно использовать как средство от похмелья, ошибочно, предупредил заведующий клиническим филиалом МНПЦ наркологии Валентин Скрябин. Из-за нагрузки алкоголя на сердце и сосуды сауна может усугубить симптомы похмелья, причём за считаные минуты. Также высок риск обезвоживания, которое может спровоцировать обморок.