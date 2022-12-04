Россиянам рассказали, какими лекарствами стоит запастись перед Новым годом

Перед празднованием Нового года важно запастись не только подарками для близких и продуктами на праздничный стол, но и лекарствами, которые смогут помочь справиться с болями в организме после весёлого времяпрепровождения. Какие препараты точно должны быть в аптечке, рассказала Лайфу врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Если возникли сложности с пищеварением после обильной и жирной пищи, то это могут быть ферменты, препараты против спазмов в ЖКТ. Если есть подозрение на пищевую аллергию, то лучше взять антигистаминные препараты. Вдруг от непривычной пищи возникнет какая-то аллергическая реакция. Их сейчас много, и они разные", — рассказала терапевт.

Нелишними в домашней аптечке могут быть и лекарства против поноса. Диарея может начаться как проявление панкреатита или последствие отравления.

"Энтеросгель" тоже неплохая вещь, которую можно выпить после застолья для того, чтобы уменьшить всасывание вредных веществ", — отметила врач.

И, конечно, нужно подготовиться к похмелью. Помогут препараты, содержащие аскорбинку, обезболивающие. Это могут быть аспирин или ибупрофен.

"С ними надо быть осторожней, потому что у ряда людей могут быть противопоказания, и увлекаться ими может быть плохим решением. Если всё-таки думаете, что вам понадобится такой препарат, то лучше проконсультируйтесь с врачом, который посоветует, что лично вам подходит лучше всего", — порекомендовала Чернышова.

Если же появились подозрения на сердечный приступ, то лучше не рисковать, а сразу вызвать скорую.