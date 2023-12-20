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20 декабря, 14:29

Врач предупредила, что за 10 дней беспрерывных новогодних застолий вы можете постареть на годы

Врач Петрова: Две недели застолий на Новый год снизят иммунитет

Затянувшиеся новогодние застолья могут негативно сказаться как на ваших внутренних органах, так и на внешнем виде. А ещё неизбежно пострадает иммунитет. Об опасности, которая подстерегает нас уже через полторы недели, рассказала врач-эндокринолог Ирина Петрова.

"Переедание, недосып и алкогольная интоксикация в первую очередь действуют на печень, а если она страдает, то это сказывается на коже. У людей, склонных к акне, увеличиваются или рецидивируются хронические высыпания. Если есть склонность к [преждевременному] старению, то снижается качество кожи, появляются морщины", — отметила Петрова в беседе с радио Sputnik.

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По её словам, как раз после новогодних праздников люди часто не узнают себя в зеркале: появляются мешки под глазами, брыли, уголки губ опускаются, кожа становится не такой эластичной. Врач подчеркнула, что за 10–15 дней могут произойти такие изменения, как будто прошли годы.

Ещё одна опасность — набор веса. Часто за новогодние праздники люди, которые ведут здоровый образ жизни, могут "откатить" все достигнутые результаты назад. Петрова добавила, что новогодние излишества способны ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний.

"Снижается иммунитет, для этого достаточно двух недель пиршества. Обостряются хронические заболевания, которые, допустим, до этого были в ремиссии. Особенно может пострадать гормональная система", — подчеркнула эндокринолог.

Избежать нежелательного развития событий просто: вместо того чтобы устраивать череду застолий, нужно вернуться к привычному рациону после новогодней ночи, советует медик.

"Да, если человек в новогоднюю ночь оторвался как следует, ему будет тяжеловато, но организм всё это компенсирует, он восстановится. Поэтому после ночного застолья нужно сразу принять меры: в первую очередь восстановить свой рацион и заняться физической активностью", — заключила она.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова тоже советовала отказаться от этой новогодней традиции — устраивать бесконечные застолья. Она напомнила, что праздники ошибочно у нас ассоциируются с нарушением пищевого режима.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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