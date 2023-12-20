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20 декабря, 14:24

Эксперт по этикету раскрыла, за сколько дней до Нового года можно поздравлять с наступающим

Эксперт Николаева: С наступающим можно начинать поздравлять, когда украшен город

С наступающим Новым годом можно начинать поздравлять, когда в городе приступают к оформлению улиц и магазинов. Однако точной даты нет, отметила в беседе с Лайфом педагог-консультант по этикету Татьяна Николаева.

По её словам, некоторые люди забывают о наступающем празднике, вспоминая о нём лишь тогда, когда город уже украшен.

"Что касается этикета, то уместно (начинать поздравлять) тогда, когда уже понимаем, что мы уже в преддверии, в ощущении. И ещё это зависит от того, как часто мы видимся с тем или иным человеком. Бывает, встретишь раз в год, тогда и 1 декабря можно поздравить с наступающим, потому что знаешь, что не увидишься и не созвонишься — и так просто случай свёл. Поэтому всё зависит от наших ощущений, конкретной даты, конечно, нет", — отметила эксперт.

Николаева добавила, что пожелание здоровья и поздравления с праздником лишними не бывают.

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Ольга Годуненко
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