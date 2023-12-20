Эксперт по этикету раскрыла, за сколько дней до Нового года можно поздравлять с наступающим

"Что касается этикета, то уместно (начинать поздравлять) тогда, когда уже понимаем, что мы уже в преддверии, в ощущении. И ещё это зависит от того, как часто мы видимся с тем или иным человеком. Бывает, встретишь раз в год, тогда и 1 декабря можно поздравить с наступающим, потому что знаешь, что не увидишься и не созвонишься — и так просто случай свёл. Поэтому всё зависит от наших ощущений, конкретной даты, конечно, нет", — отметила эксперт.