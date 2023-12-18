"Как встретишь, так и...": Психолог объяснила, чем плохи популярные новогодние установки

Не стоит зацикливаться на установке о том, что от празднования Нового года зависит то, как вы его проведёте. Этот ритуал существует в подсознании, но не работает в жизни. Об этом рассказала психолог Наталия Варская.

"Все даты условны. От того, как встретишь Новый год, ничего не зависит. Этот ритуал не работает, но он живёт в подсознании, как древнее заклинание и примета. Чаще всего свои реакции люди выбирают сами", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

По её словам, к таким установкам прибегают люди, которые намеренно провоцируют ситуации, вызывающие психозы во время подготовки к празднику. Их поведение связано с "неполезными гормональными всплесками", объясняет Варская.

Специалист отмечает, что каждый человек самостоятельно выбирает, какую важность играет для него подготовка к Новому году. Остальным же, кто осознаёт свою привычку к психозам и стрессам перед праздником, эксперт советует обратиться к психологу, эндокринологу и невропатологу.