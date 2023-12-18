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18 декабря, 09:15

Осознанное материнство: Психолог объяснил, как оставить ребёнка на Новый год с бабушкой, не испортив праздник

Психолог Самбурский: Осознанное материнство — это забота о ребёнке и о себе

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/mother-daughter-decorating-home-christmas_3655499.htm#page=3&query=New%20year%20039%20s%20eve%20children&position=2&from_view=search&track=ais&uuid=7e23c366-c779-4e17-bf05-e9b0138281aa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / senivpetro</a></p>

Обложка © freepik / senivpetro

Новый год — это традиционно семейный праздник, который для многих ассоциируется с атмосферой радости, тепла и волшебства. Однако для многих молодых родителей это время серьёзной дилеммы: оставить ребёнка в новогоднюю ночь у бабушки, чтобы отдохнуть и повеселиться, или взять его с собой, чтобы не чувствовать себя виноватыми, что отнимаете у ребёнка праздник? Как принять правильное решение и не испортить себе и ребёнку Новый год, рассказал психолог Станислав Самбурский.

Прежде всего нужно понять, что нет однозначного ответа на этот вопрос, так как каждая ситуация индивидуальна и зависит от многих факторов. Решение будет зависеть от возраста и характера ребёнка, его отношений с бабушкой, в меньшей степени — от планов на праздники. Важно прислушаться к своим чувствам и потребностям, а также понять чувства и потребности вашего малыша.

"Чтобы праздник не превратился в кошмар, избавьтесь от чувства вины, которое может возникнуть, если вы решили оставить ребёнка у бабушки. Это не значит, что вы плохая мама, каждый человек имеет право на отдых, развлечение и личное пространство. Для того чтобы быть хорошей мамой, сначала нужно стать счастливой и здоровой женщиной. Если вы готовы доверить своего ребёнка бабушке и уверены, что они смогут хорошо провести время вместе, не скучая, — это прекрасно. И вы с мужем проведёте романтическую новогоднюю ночь вдвоём: счастливые родители делают счастливыми своих детей", — прокомментировал Лайфу специалист.

Важно подготовиться к тому, как вы сообщите ребёнку о том, что проведёте новогоднюю ночь раздельно, советует эксперт. Расскажите ребёнку об этом заранее, объясните ему причины и мотивы, покажите ему, что вы его любите и что вы не хотите его огорчить. Предложите варианты, как он может провести новогоднюю ночь у бабушки: например, посмотреть любимый мультфильм, поиграть в настольные игры, почитать сказки, пообщаться по телефону или по видеосвязи с вами и другими родственниками. Подготовьте для него подарок, который он сможет получить от вас в новогоднюю ночь, и напишите ему тёплое поздравление от Деда Мороза. Проведите с ребёнком время вместе до того, как вы уйдёте на свидание со своим мужем. Пообещайте ему, что вы скоро вернётесь и расскажете ему, как вы провели праздник и что видели.

С подростками проще: социально адаптированный тинейджер с трудом сможет скрыть радость, что родаки свалили и можно в новогоднюю ночь оторваться с друзьями. Если же подросток замкнут, то перед тем как отправить его встречать Новый год у бабушки, действовать нужно по схеме выше: учесть его интересы, запастись подарками и обязательно обнять. Начните делать счастливыми себя и ваши дети тоже будут счастливы

Станислав Самбурский

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

<p>С подростками проще: социально адаптированный тинейджер с трудом сможет скрыть радость, что родаки свалили и можно в новогоднюю ночь оторваться с друзьями. Если же подросток замкнут, то перед тем как отправить его встречать Новый год у бабушки, действовать нужно по схеме выше: учесть его интересы, запастись подарками и обязательно обнять. Начните делать счастливыми себя и ваши дети тоже будут счастливы</p>
<p>С подростками проще: социально адаптированный тинейджер с трудом сможет скрыть радость, что родаки свалили и можно в новогоднюю ночь оторваться с друзьями. Если же подросток замкнут, то перед тем как отправить его встречать Новый год у бабушки, действовать нужно по схеме выше: учесть его интересы, запастись подарками и обязательно обнять. Начните делать счастливыми себя и ваши дети тоже будут счастливы</p>

Осознанное материнство — это не только забота о ребёнке, но и забота о себе. Вы имеете право выбирать, как провести новогоднюю ночь, и не чувствовать себя виноватой за свой выбор. Главное, чтобы вы и ваш ребёнок были счастливы и довольны и чтобы вы не теряли связь и доверие друг к другу, резюмировал психолог.

Психолог дал совет, как помягче сообщить родным, что не приедешь на Новый год

Психолог дал совет, как помягче сообщить родным, что не приедешь на Новый год

Ранее Лайф писал, что ребёнку нельзя дарить деньги в качестве подарка на Новый год. Психолог рассказала, что такое может быть в случае, если взрослые не успевают или не знают, что подарить, а может, просто не хотят себя утруждать поисками.

Ян Поланин
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