Осознанное материнство: Психолог объяснил, как оставить ребёнка на Новый год с бабушкой, не испортив праздник

Новый год — это традиционно семейный праздник, который для многих ассоциируется с атмосферой радости, тепла и волшебства. Однако для многих молодых родителей это время серьёзной дилеммы: оставить ребёнка в новогоднюю ночь у бабушки, чтобы отдохнуть и повеселиться, или взять его с собой, чтобы не чувствовать себя виноватыми, что отнимаете у ребёнка праздник? Как принять правильное решение и не испортить себе и ребёнку Новый год, рассказал психолог Станислав Самбурский.

Прежде всего нужно понять, что нет однозначного ответа на этот вопрос, так как каждая ситуация индивидуальна и зависит от многих факторов. Решение будет зависеть от возраста и характера ребёнка, его отношений с бабушкой, в меньшей степени — от планов на праздники. Важно прислушаться к своим чувствам и потребностям, а также понять чувства и потребности вашего малыша.

"Чтобы праздник не превратился в кошмар, избавьтесь от чувства вины, которое может возникнуть, если вы решили оставить ребёнка у бабушки. Это не значит, что вы плохая мама, каждый человек имеет право на отдых, развлечение и личное пространство. Для того чтобы быть хорошей мамой, сначала нужно стать счастливой и здоровой женщиной. Если вы готовы доверить своего ребёнка бабушке и уверены, что они смогут хорошо провести время вместе, не скучая, — это прекрасно. И вы с мужем проведёте романтическую новогоднюю ночь вдвоём: счастливые родители делают счастливыми своих детей", — прокомментировал Лайфу специалист.

Важно подготовиться к тому, как вы сообщите ребёнку о том, что проведёте новогоднюю ночь раздельно, советует эксперт. Расскажите ребёнку об этом заранее, объясните ему причины и мотивы, покажите ему, что вы его любите и что вы не хотите его огорчить. Предложите варианты, как он может провести новогоднюю ночь у бабушки: например, посмотреть любимый мультфильм, поиграть в настольные игры, почитать сказки, пообщаться по телефону или по видеосвязи с вами и другими родственниками. Подготовьте для него подарок, который он сможет получить от вас в новогоднюю ночь, и напишите ему тёплое поздравление от Деда Мороза. Проведите с ребёнком время вместе до того, как вы уйдёте на свидание со своим мужем. Пообещайте ему, что вы скоро вернётесь и расскажете ему, как вы провели праздник и что видели.

С подростками проще: социально адаптированный тинейджер с трудом сможет скрыть радость, что родаки свалили и можно в новогоднюю ночь оторваться с друзьями. Если же подросток замкнут, то перед тем как отправить его встречать Новый год у бабушки, действовать нужно по схеме выше: учесть его интересы, запастись подарками и обязательно обнять. Начните делать счастливыми себя и ваши дети тоже будут счастливы Станислав Самбурский Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Осознанное материнство — это не только забота о ребёнке, но и забота о себе. Вы имеете право выбирать, как провести новогоднюю ночь, и не чувствовать себя виноватой за свой выбор. Главное, чтобы вы и ваш ребёнок были счастливы и довольны и чтобы вы не теряли связь и доверие друг к другу, резюмировал психолог.