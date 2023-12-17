Психолог объяснила, как новогодним подарком не убить в ребёнке веру в чудо

По всему миру дети ожидают Нового года, чтобы наконец-то наступил тот момент, когда под ёлкой появятся долгожданные подарки от Деда Мороза. Как порадовать ребёнка, чтобы у него не исчезла вера в волшебство, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала телесный психолог Катерина Алексеева.

В первую очередь ребёнку нельзя дарить деньги. Такое может быть в случае, если взрослые не успевают или не знают, что подарить, а может, просто не хотят себя утруждать поисками. Также она указала на важность письма Деду Морозу, отметив, что не стоит дарить то, чего не просили в этом послании.

Так, например, если ребёнок в письме написал, что хочет смартфон на Новый год, а ему подарили плюшевую собаку, то это — не самый лучший сюрприз. В то же время если подарок представляет собой непосильную ношу в финансовом плане, родители могут предложить своему чаду перечислить в письме несколько вариантов и сказать, что Дед Мороз сам выберет презент.

Помимо этого, не надо дарить детям то, что можно купить вне праздника. Допустим, соковыжималка или новая школьная форма действительно будут полезны для ребёнка, так как он пьёт сок и одевается на учёбу, но это явно не будет для него новогодним подарком. Эксперт также подчеркнула, что если одному из детей в семье подарили что-нибудь дорогое, то и остальным надо дать что-то соразмерное.

"Мне сильно запомнился случай из детства. Когда я была на новогоднем утреннике от работы мамы, там был Дед Мороз. Он доставал из мешка случайные подарки. Девочке передо мной досталась красивая кукла, и я ждала, что мне тоже преподнесут что-то интересное, но он вручил мне пупса. Такого страшного маленького пупса. Я была расстроена настолько сильно, что праздник был испорчен. Поэтому подарки должны быть всё-таки плюс-минус одинаковыми, чтобы не было несправедливости", — заключила Катерина Алексеева.