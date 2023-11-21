Россиянам рассказали, какие подарки на Новый год считаются дурным тоном, и это обрадует не всех
Эксперт Холгова: Дарить дорогие подарки на Новый год считается дурным тоном
Дорогие новогодние подарки, сделанные даже самым близким, считаются признаком дурного тона. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. По её мнению, празднование Нового года не должно подразумевать каких-то сверхъестественных трат.
"По правилам этикета, людям не следует делать дорогие подарки. Презент должен быть чисто символическим, в районе 700–800 рублей. Даже потраченные три тысячи рублей — плохой подарок к Новому году, так как он уже считается дорогим", — сказала специалист в беседе с телеканалом "360".
Также Холгова отметила, что нельзя спрашивать о желаемом презенте. У любого подарка есть две задачи: порадовать и сделать сюрприз, поэтому даже при маленьком бюджете лучше выбрать что-то символическое, что точно понравится друзьям, коллегам или родным.
А ранее Лайф назвал продукты, которые уже сейчас можно прикупить к новогоднему столу. В список, в частности, вошли консервы из мяса и рыбы, замороженные овощи и фрукты, а также икра и соки.