Россиянам рассказали, какие подарки на Новый год считаются дурным тоном, и это обрадует не всех

Дорогие новогодние подарки, сделанные даже самым близким, считаются признаком дурного тона. Об этом рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. По её мнению, празднование Нового года не должно подразумевать каких-то сверхъестественных трат.

"По правилам этикета, людям не следует делать дорогие подарки. Презент должен быть чисто символическим, в районе 700–800 рублей. Даже потраченные три тысячи рублей — плохой подарок к Новому году, так как он уже считается дорогим", — сказала специалист в беседе с телеканалом "360".

Также Холгова отметила, что нельзя спрашивать о желаемом презенте. У любого подарка есть две задачи: порадовать и сделать сюрприз, поэтому даже при маленьком бюджете лучше выбрать что-то символическое, что точно понравится друзьям, коллегам или родным.