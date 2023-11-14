"Лучше самим собирать": Россиянам рассказали, как сэкономить на сладких подарках к Новому году

Приближается пора, когда родители начинают задумываться о сладких новогодних подарках для своих детей. В декабре такие наборы запросто могут влететь в копеечку, так как их стоимость значительно вырастет. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова рассказала, как можно сэкономить на новогодних презентах. Так, по её словам, собрать качественный и в то же время бюджетный подарок можно в фирменных кондитерских магазинах.

"Лучше купить ребёнку 100 граммов качественных конфет, чем килограмм дешёвых, но с плохим составом. Можно положить чуть меньше сладостей, и заменить их на раскраску, например. Стоимость будет дешевле, а эмоции те же", — сказала эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь экономист, экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод подтвердил, что собирать подарок самостоятельно будет гораздо дешевле. По его словам, приобретать такие наборы следует с учётом стоимости, а не места покупки. Поэтому при походе в магазин нужно обращать внимание на позиции со скидками. Специалист также предупредил, что с 15 по 25 декабря рынок новогодних сладких подарков будет пользоваться большим спросом, из-за чего ценники на товары заметно подскочат.