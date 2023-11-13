Важен стаж "дедушки": Россиянам рассказали, какой Дед Мороз на Новый год берёт дешевле

Россияне уже в первой половине ноября стали активно интересоваться услугами Дедов Морозов и Снегурочек на новогодние праздники. Актёры не остались в стороне — количество размещённых анкет также выросло. Лайф узнал, как жители страны готовятся к главному празднику зимы.

Согласно данным "Авито.Услуг", наиболее активно аниматоров искали жители Москвы (+98%), Сочи (+97%), Волгограда (+73%) и Екатеринбурга (+69%), а всего число таких запросов выросло на 55%. С приближением Нового года растёт не только спрос, но и предложение: количество объявлений от актёров и творческих коллективов в первой половине ноября выросло почти на треть (+27%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметнее всего этот рынок оживился во Владивостоке (+81%), а среди городов-миллионников — в Красноярске (+34%), Екатеринбурге (+33%) и Омске (+31%).

Стоимость приглашения любимых новогодних героев на сегодняшний день начинается от полутора тысяч рублей. Она может меняться в зависимости от длительности представления и наполнения программы. Конечно, услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, сумма зависит от состава коллектива и стажа "дедушки". Так, услуги студентов театральных вузов и начинающих актёров стоят дешевле, нежели труд их старших коллег. В начале ноября дороже всего Деды Морозы и Снегурочки обходятся в Москве (в среднем от 2700 рублей за услугу), Владивостоке (от 2500 рублей) и Сочи (от 2200 рублей).

"...Мы рекомендуем не откладывать поиск аниматоров, ведь, несмотря на рост числа предложений, сегодня договориться о выступлении можно по более выгодной цене, а чем ближе к празднику — тем меньше свободных "окошек" у актёров", — заметил руководитель развития категории "Деловые и хозяйственные услуги" сервиса Александр Сёмочкин.