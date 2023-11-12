В России подорожали сладкие новогодние подарки из-за роста цен на шоколад в мире

В России на 20% подорожали детские новогодние подарки на фоне роста цен на шоколад на мировом рынке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в конце октября в магазины завезли первые сладкие наборы и стоили они ещё по прошлогоднему прайсу, а теперь ценники начинают расти. О повышении уже объявила компания "Объединённые кондитеры", куда входят "РотФронт", "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Алёнка" и "Коровка".

При этом цены повышаются неравномерно: больше всего дорожает шоколад (+16%). На 6–8% наблюдается рост стоимости конфет и лишь на 3–4% — карамели.

"Причины подорожания — рост стоимости сырья и логистических издержек, курс валют, повышение ставок по кредитам", — пояснила финансовый эксперт Ольга Лебединская в беседе с SHOT.

В конечном итоге собрать сладкий подарок для самых маленьких в этом году будет стоить около 1,6 тысячи рублей, при том, что в прошлом году 800-граммовый сюрприз от Деда Мороза можно было купить на 300 рублей дешевле.