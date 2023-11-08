Россиянам рассказали о продуктах, которые можно купить к Новому году уже в ноябре
Диетолог Круглова: Консервы и соки можно купить к новогоднему столу уже в ноябре
Мясные, рыбные, овощные и фруктовые консервы можно начинать приобретать к новогоднему столу уже в этом месяце, потому что они точно не испортятся за это время, считает диетолог Наталья Круглова.
Ещё в этот список можно внести шоколад, красную и чёрную икру. Рыбу и мясо следует хранить в условиях глубокой заморозки, что позволит сохранить их на два-три месяца.
"Фруктовые напитки — соки, у них длительный срок хранения. Алкоголь, некоторые вида сыра, замороженные фрукты, овощи", — приводит слова эксперта NEWS.ru.
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