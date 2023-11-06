Будут скидки: Россиян призвали не расстраиваться из-за подорожания мандаринов перед Новым годом
Экономист Проданова: Мандарины в России дорожают на фоне общего повышения цен
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Экономист Наталья Проданова рассказала о причинах подорожания мандаринов в преддверии Нового года.
По её словам, подорожание одного из самых любимых зимних лакомств в этом году зависит от общей инфляции.
"Мандарины дорожают на фоне общего повышения цен, ни больше ни меньше. Поскольку мандарины ассоциируются у многих из нас с новогодним настроением, ретейлеры могут накручивать цены, понимая, что ни один из праздничных столов без любимого лакомства не обойдётся", — передаёт слова экономиста интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Эксперт призвала россиян не переживать из-за роста цен, так как торговые сети будут делать скидки на "мандариновое настроение". Это связано с тем, что товар является скоропортящимся.
Ранее Лайф писал, что цены на яйца и курицу к Новому году упадут на 5–7 процентов. Их стоимость снизится в ближайшие недели. За это время, как ожидается, стоимость куриного мяса за килограмм достигнет 250 рублей.