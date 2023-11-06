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6 ноября, 11:01

Будут скидки: Россиян призвали не расстраиваться из-за подорожания мандаринов перед Новым годом

Экономист Проданова: Мандарины в России дорожают на фоне общего повышения цен

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/close-up-fresh-organic-mandarins_14628275.htm#query=tangerines&from_query=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B&position=0&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / azerbaijan_stockers</a></p>

Обложка © freepik / azerbaijan_stockers

Экономист Наталья Проданова рассказала о причинах подорожания мандаринов в преддверии Нового года.

В России сильно подорожали мандарины и к Новому году рост цен может продолжиться

В России сильно подорожали мандарины и к Новому году рост цен может продолжиться

По её словам, подорожание одного из самых любимых зимних лакомств в этом году зависит от общей инфляции.

"Мандарины дорожают на фоне общего повышения цен, ни больше ни меньше. Поскольку мандарины ассоциируются у многих из нас с новогодним настроением, ретейлеры могут накручивать цены, понимая, что ни один из праздничных столов без любимого лакомства не обойдётся", — передаёт слова экономиста интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Эксперт призвала россиян не переживать из-за роста цен, так как торговые сети будут делать скидки на "мандариновое настроение". Это связано с тем, что товар является скоропортящимся.

Ранее Лайф писал, что цены на яйца и курицу к Новому году упадут на 5–7 процентов. Их стоимость снизится в ближайшие недели. За это время, как ожидается, стоимость куриного мяса за килограмм достигнет 250 рублей.

Ян Поланин
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