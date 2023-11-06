Будут скидки: Россиян призвали не расстраиваться из-за подорожания мандаринов перед Новым годом

Экономист Наталья Проданова рассказала о причинах подорожания мандаринов в преддверии Нового года.

По её словам, подорожание одного из самых любимых зимних лакомств в этом году зависит от общей инфляции.

"Мандарины дорожают на фоне общего повышения цен, ни больше ни меньше. Поскольку мандарины ассоциируются у многих из нас с новогодним настроением, ретейлеры могут накручивать цены, понимая, что ни один из праздничных столов без любимого лакомства не обойдётся", — передаёт слова экономиста интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Эксперт призвала россиян не переживать из-за роста цен, так как торговые сети будут делать скидки на "мандариновое настроение". Это связано с тем, что товар является скоропортящимся.