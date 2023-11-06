Россиянам раскрыли, как поменяются цены на яйца и курицу до Нового года

Российские аналитики рассказали, как поменяются цены на яйца и курицу до конца текущего года. Основное снижение коснётся куриного мяса.

Рост цен на эти виды продуктов начали фиксировать ещё в прошлом месяце. Тогда стоимость курицы и яиц поднялась на 25 и 5% соответственно. Эксперты считают, что цены упадут в ближайшие недели на 5 и 7%. За это время, как ожидается, стоимость куриного мяса за килограмм достигнет 250 рублей.

"Внимательно изучайте информацию о производителе: сверяйте адрес производства на упаковке с реквизитами в Интернете. Мясо лучше брать в прозрачной упаковке — его цвет должен быть однородным, без пятен. Яйца должны быть чистыми и крепкими — грязь на скорлупе свидетельствует о плохих санитарных условиях на фабрике", — посоветовал фермер Иван Слободянюк в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам экономиста Александра Цапликова, очередного роста цен на яйца и курицу до Нового года ждать не стоит, тогда как Минсельхоз намерен внимательно следить за изменениями.