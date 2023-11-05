В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу
Глава Росрыболовства Шестаков: В России снизятся цены на красную икру и горбушу
В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу. Обложка © Freepik
В России подешевеют горбуша и красная икра, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что снижение стоимости на эти продукты связано с объёмами добычи рыбы и удачной лососёвой путины.
"[Есть] все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза", — приводит его слова РИА "Новости".
Шестаков подчеркнул, что рыбы сейчас действительно много, а также выразил надежду, что реакция ретейлеров не заставит себя ждать: они отреагируют и также опустят цены.
Кстати, снижение цен в России эксперты прогнозировали ещё в сентябре. Россиян тогда обрадовали, что к Новому году популярное праздничное лакомство подешевеет на 15–20 процентов в сравнении с 2022-м. Как пояснил глава Союза осетроводов Александр Новиков, прошлый год был "неурожайным" для отечественной рыбной промышленности, из-за чего тогда и подскочили цены на икру.