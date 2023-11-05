В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу

В России подешевеют горбуша и красная икра, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что снижение стоимости на эти продукты связано с объёмами добычи рыбы и удачной лососёвой путины.

"[Есть] все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза", — приводит его слова РИА "Новости".

Шестаков подчеркнул, что рыбы сейчас действительно много, а также выразил надежду, что реакция ретейлеров не заставит себя ждать: они отреагируют и также опустят цены.