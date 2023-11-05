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5 ноября, 05:23

В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу

Глава Росрыболовства Шестаков: В России снизятся цены на красную икру и горбушу

<p>В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу. Обложка © Freepik</p>

В России ожидается снижение цен на красную икру и горбушу. Обложка © Freepik

В России подешевеют горбуша и красная икра, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он пояснил, что снижение стоимости на эти продукты связано с объёмами добычи рыбы и удачной лососёвой путины.

"[Есть] все предпосылки для того, чтобы как минимум горбуша снизилась в цене. <...> Потому что у рыбаков цена уже снизилась где-то в полтора раза", — приводит его слова РИА "Новости".

Шестаков подчеркнул, что рыбы сейчас действительно много, а также выразил надежду, что реакция ретейлеров не заставит себя ждать: они отреагируют и также опустят цены.

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Около 200 тонн неизвестной икры обнаружили в магазинах России в 2023 году

Кстати, снижение цен в России эксперты прогнозировали ещё в сентябре. Россиян тогда обрадовали, что к Новому году популярное праздничное лакомство подешевеет на 15–20 процентов в сравнении с 2022-м. Как пояснил глава Союза осетроводов Александр Новиков, прошлый год был "неурожайным" для отечественной рыбной промышленности, из-за чего тогда и подскочили цены на икру.

Николь Вербер
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