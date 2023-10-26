Около 200 тонн неизвестной икры обнаружили в магазинах России в 2023 году

Порядка 200 тонн красной икры неизвестного происхождения было обнаружено на полках ведущих российских ретейлеров за 10 месяцев 2023 года. Помощь в этом деле оказала автоматизированная система контроля "Меркурий", сообщили "Известиям" в Россельхознадзоре.

Продукция без документов была зафиксирована в магазинах 50 регионов. Её поставкой занимались мелкие компании с уставным капиталом до 10 тысяч рублей. За незаконную деятельность фирмы поплатились аннулированием регистрации в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС").

"Для принятия мер реагирования в отношении недобросовестных предпринимателей информация направлена в региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, правоохранительные органы, прокуратуру и Следственный комитет", — поделились в ведомстве.