Регион

Уведомления отключены

26 октября, 01:07

Около 200 тонн неизвестной икры обнаружили в магазинах России в 2023 году

Россельхознадзор обнаружил в магазинах почти 200 тонн "неустановленной" икры

Порядка 200 тонн красной икры неизвестного происхождения было обнаружено на полках ведущих российских ретейлеров за 10 месяцев 2023 года. Помощь в этом деле оказала автоматизированная система контроля "Меркурий", сообщили "Известиям" в Россельхознадзоре.

Продукция без документов была зафиксирована в магазинах 50 регионов. Её поставкой занимались мелкие компании с уставным капиталом до 10 тысяч рублей. За незаконную деятельность фирмы поплатились аннулированием регистрации в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС").

"Для принятия мер реагирования в отношении недобросовестных предпринимателей информация направлена в региональные комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, правоохранительные органы, прокуратуру и Следственный комитет", — поделились в ведомстве.

Полицейские в ходе рейда в Ленобласти нашли сотни литров контрафактного алкоголя

Полицейские в ходе рейда в Ленобласти нашли сотни литров контрафактного алкоголя

Ранее Лайф объяснял, почему икра в стеклянной таре стоит дороже, чем в жестяной или пластиковой. В таком сосуде продукт дольше сохраняет свежесть и не приобретает металлический привкус.

Обложка ©

Flickr / Kai Hendry

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Россельхознадзор
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров