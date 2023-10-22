Полицейские в ходе рейда в Ленобласти нашли сотни литров контрафактного алкоголя
В Ленобласти полиция изъяла в магазинах почти 300 литров контрафактного алкоголя
Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские во время рейда обнаружили сотни литров контрафактного алкоголя в магазинах, десятки нелегальных мигрантов, а также патроны в пункте приёма металлолома. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Полицейские обнаружили в Ленинградской области нелегальных мигрантов и контрафактный алкоголь. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Правоохранители проверили местные магазины и кафе. Оттуда изъяли почти 300 литров спиртного неустановленного качества. Также полицейские в девяти местах компактного проживания иностранцев обнаружили около 150 человек. Каждый пятый из них был на территории РФ незаконно. А в пункте приёма цветного лома нашли патроны. Правоохранители продолжают проверку по данным фактам.
Ранее Лайф писал о том, что в городе Заречном Свердловской области изъяли более семи тысяч литров контрабандной водки, которую разливали в гараже, а потом поставляли по всему региону. Поставку контрафактного алкоголя изначально заметили граждане, живущие по соседству с тем самым гаражом.
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