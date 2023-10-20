42 гранатомёта, 6 пулемётов: ФСБ раскрыла количество изъятого за два месяца незаконного оружия

ФСБ вместе с МВД и Росгвардией в августе – сентябре изъяла из незаконного оборота 352 единицы оружия. Пресечена преступная деятельность 119 подпольных оружейников в 38 регионах России.

"Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

За два месяца из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 42 гранатомёта, шесть пулемётов, 67 автоматов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов, 607 гранат, снарядов и мин, 33 килограмма взрывчатых веществ.