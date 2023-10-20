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20 октября, 07:00

42 гранатомёта, 6 пулемётов: ФСБ раскрыла количество изъятого за два месяца незаконного оружия

ФСБ в августе – сентябре изъяла в 38 регионах 352 единицы оружия

ФСБ вместе с МВД и Росгвардией в августе – сентябре изъяла из незаконного оборота 352 единицы оружия. Пресечена преступная деятельность 119 подпольных оружейников в 38 регионах России.

"Прекращена деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

За два месяца из незаконного оборота изъято 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 42 гранатомёта, шесть пулемётов, 67 автоматов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов, 607 гранат, снарядов и мин, 33 килограмма взрывчатых веществ.

Российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах

Российские силовики накрыли сеть нелегальных оружейников в 34 регионах

А в начале сентября сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и Росгвардией в ходе рейда по подпольным мастерским в 53 российских регионах изъяли более 750 единиц оружия, в том числе пистолеты и гранатомёты.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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