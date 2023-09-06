ФСБ изъяла у подпольных оружейников более 750 стволов

Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и Росгвардией в ходе рейда по подпольным мастерским в 53 российских регионах изъяли более 750 единиц оружия, в том числе пистолеты и гранатомёты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели рейды по подпольным оружейным мастерским. Видео © t.me / Zvezdanews

"Пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", — говорится в сообщении.

Обыски в июне и июле этого года прошли в Москве, Петербурге, Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Крыму, Северной Осетии и других регионах — от Забайкалья до Омской области.

В ходе спецопераций силовики изъяли 757 единиц огнестрельного отечественного и иностранного оружия. В их числе пистолеты-пулемёты, револьверы, гранатомёты, сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки, образцы времён Великой Отечественной войны, например немецкий пулемёт MG42, ППШ, а также наганы, АК-12, СВД, Uzi и другие. В общей сложности оказались закрыты 84 подпольные мастерские.