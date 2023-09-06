ФСБ изъяла у подпольных оружейников более 750 стволов
Сотрудники ФСБ РФ совместно с МВД и Росгвардией в ходе рейда по подпольным мастерским в 53 российских регионах изъяли более 750 единиц оружия, в том числе пистолеты и гранатомёты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели рейды по подпольным оружейным мастерским. Видео © t.me / Zvezdanews
"Пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", — говорится в сообщении.
Обыски в июне и июле этого года прошли в Москве, Петербурге, Севастополе, а также в ДНР, ЛНР, Крыму, Северной Осетии и других регионах — от Забайкалья до Омской области.
В ходе спецопераций силовики изъяли 757 единиц огнестрельного отечественного и иностранного оружия. В их числе пистолеты-пулемёты, револьверы, гранатомёты, сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки, образцы времён Великой Отечественной войны, например немецкий пулемёт MG42, ППШ, а также наганы, АК-12, СВД, Uzi и другие. В общей сложности оказались закрыты 84 подпольные мастерские.
Ранее сотрудники ФСБ России обнаружили арсенал оружия у троих жителей Белгородской области. Первая часть была найдена в селе Ильинка. Мужчина прятал в гараже снайперскую винтовку Драгунова, гранату РГН, гладкоствольное ружьё и почти две тысячи патронов. При этом документов на весь схрон у него не было.
ФСБ РФ