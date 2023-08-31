Тысячи патронов, ружья, гранаты: "Комплект диверсанта" нашли у троих жителей Белгородской области

"Комплект диверсанта" нашли у троих жителей Белгородской области: среди обнаруженного — тысячи патронов, ружья, гранаты и ампулы с промедолом, который применяют при ранениях. О находках узнал SHOT.

Первую часть арсенала оперативники нашли у жителя села Ильинка в гараже: снайперская винтовка Драгунова, граната РГН, гладкоствольное ружьё и почти две тысячи патронов. Документов на весь схрон у мужчины не было. Позднее обыски прошли в квартире жителя Алексеевки, там нашли обрез гладкоствольного ружья, шестикилограммовый макет СВУ, две ампулы промедола и гранату РГО. Третьим фигурантом дела стал ещё один житель Алексеевки: он прятал два магазина от автомата Калашникова, 149 патронов для нарезного оружия и дымовую шашку.

Зачем всем троим нужен был такой арсенал оружия — неизвестно. Сейчас все задержаны. Против двоих возбуждены дела по статье "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", им грозит до восьми лет тюрьмы.