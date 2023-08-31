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31 августа, 06:48
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Российские силовики разгромили украинскую ДРГ в Брянской области

ФСБ: В Брянской области разгромлена диверсионная группа спецназа Украины

Российские силовики разгромили в Брянской области группу украинских диверсантов, состоявшую из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины. Совместную операцию провели Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Росгвардия. Двое диверсантов уничтожены, пятеро задержаны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел 30 августа 2023 года на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские диверсанты намеревались совершить ряд резонансных терактов на российских военных и энергетических объектах. В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области было ликвидировано два боевика. Задержаны пятеро, среди которых трое получили ранения.

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Ранее в ФСБ сообщили, что по другой украинской ДРГ, которая пыталась проникнуть в Брянскую область, был нанесён массированный удар. Всё произошло около 12:50 мск 22 августа. Группа из восьми человек попыталась пересечь границу в районе сёл Сушаны и Забрама, у них были американские автоматы М4 и гранаты. Российские пограничники и военнослужащие смогли успешно отбить атаку.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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