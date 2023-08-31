Российские силовики разгромили украинскую ДРГ в Брянской области

Российские силовики разгромили в Брянской области группу украинских диверсантов, состоявшую из кадровых сотрудников СБУ, военнослужащих ГУР и Службы специальных операций минобороны Украины. Совместную операцию провели Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД) и Росгвардия. Двое диверсантов уничтожены, пятеро задержаны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии и Министерством внутренних дел 30 августа 2023 года на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, состоящей из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинские диверсанты намеревались совершить ряд резонансных терактов на российских военных и энергетических объектах. В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе Брянской области было ликвидировано два боевика. Задержаны пятеро, среди которых трое получили ранения.