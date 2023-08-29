ФСБ задержала жителя Калужской области, который хотел вступить в "Азов"*

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Калужской области, который хотел совершить теракт и вступить в украинский нацполк "Азов"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Указывается, что россиянин по своей инициативе связался с представителями украинского военизированного формирования. Под их курированием он собирался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. Мужчина подтвердил в ходе допроса намерение выехать на территорию Украины. Там он собирался участвовать в боевых действиях на стороне российского противника.