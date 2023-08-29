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29 августа, 07:05

ФСБ задержала жителя Калужской области, который хотел вступить в "Азов"*

ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Калужской области, который хотел совершить теракт и вступить в украинский нацполк "Азов"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Указывается, что россиянин по своей инициативе связался с представителями украинского военизированного формирования. Под их курированием он собирался совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги. Мужчина подтвердил в ходе допроса намерение выехать на территорию Украины. Там он собирался участвовать в боевых действиях на стороне российского противника.

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Ранее ФСБ предъявила матросу Северного флота обвинение в госизмене. Следствие по делу уже завершено, теперь суд его рассмотрит по существу.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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