ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 07:11
11977

В ФСБ раскрыли главного заказчика терактов на объектах МВД, РЖД и Минобороны

ФСБ заявила, что за поджогами объектов РЖД, МВД и МО стоят украинские спецслужбы

К поджогам зданий правоохранительных органов, военкоматов и инфраструктуры РЖД причастны украинские спецслужбы, которые вовлекают в свою противоправную деятельность доверчивых россиян, обещая "лёгкий заработок". Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", говорится в тексте.

В основном на такие объявления попадаются молодые люди, пенсионеры, маргиналы, а также подростки и лица с психологическими заболеваниями, которые не понимают преступный характер своих действий. В ФСБ предупредили, что все диверсии раскрываются, причастные получают реальные тюремные сроки.

Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании
Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Злоумышленник признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым он перевёл почти четыре миллиона рублей.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar