В ФСБ раскрыли главного заказчика терактов на объектах МВД, РЖД и Минобороны

К поджогам зданий правоохранительных органов, военкоматов и инфраструктуры РЖД причастны украинские спецслужбы, которые вовлекают в свою противоправную деятельность доверчивых россиян, обещая "лёгкий заработок". Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", — говорится в тексте.

В основном на такие объявления попадаются молодые люди, пенсионеры, маргиналы, а также подростки и лица с психологическими заболеваниями, которые не понимают преступный характер своих действий. В ФСБ предупредили, что все диверсии раскрываются, причастные получают реальные тюремные сроки.