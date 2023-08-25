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25 августа, 07:11
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В ФСБ раскрыли главного заказчика терактов на объектах МВД, РЖД и Минобороны

ФСБ заявила, что за поджогами объектов РЖД, МВД и МО стоят украинские спецслужбы

К поджогам зданий правоохранительных органов, военкоматов и инфраструктуры РЖД причастны украинские спецслужбы, которые вовлекают в свою противоправную деятельность доверчивых россиян, обещая "лёгкий заработок". Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"С началом проведения специальной военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в телеграм-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке", говорится в тексте.

В основном на такие объявления попадаются молодые люди, пенсионеры, маргиналы, а также подростки и лица с психологическими заболеваниями, которые не понимают преступный характер своих действий. В ФСБ предупредили, что все диверсии раскрываются, причастные получают реальные тюремные сроки.

Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании

Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Злоумышленник признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым он перевёл почти четыре миллиона рублей.

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Татьяна Миссуми
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