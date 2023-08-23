Мошенники обманули екатеринбуржца на 4 млн рублей и заставили поджечь военкомат
В Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Злоумышленник признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым он перевёл почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Екатеринбурге мужчина поджёг военкомат по указанию мошенников. Видео © SHOT, VK / Жесть Екатеринбург
По его информации, инцидент произошёл накануне вечером. 48-летний энергетик управляющей компании "Электроцентр" закидал здание областного военкомата на проспекте Ленина двумя коктейлями Молотова и скрылся. Очевидцы сняли на видео, как злоумышленник убегает с места преступления. Два возгорания общей площадью три квадратных метра удалось быстро потушить.
Спустя несколько часов после попытки поджога военкомата 48-летний мужчина сам явился в полицию и во всём сознался. В ходе допроса он сообщил правоохранителям, что мошенники уговорили его оформить кредиты в банке на 3,8 миллиона рублей и перекинуть им на счета. Сейчас с мужчиной работают полицейские.
Ранее Лайф писал, что мужчина пытался поджечь военкомат в посёлке Чернышевск Забайкальского края, кинув в него горящую тряпку. Поздно ночью 15 августа он приехал к зданию на автомобиле "УАЗ-хантер", бросил горящий лоскуток, но тот не долетел и потух на земле возле входа в комиссариат. Позднее злоумышленник был задержан.