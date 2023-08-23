Мошенники обманули екатеринбуржца на 4 млн рублей и заставили поджечь военкомат

В Екатеринбурге мужчина поджёг здание военкомата коктейлями Молотова, но позже сам сдался полиции. Злоумышленник признался, что действовал по указанию украинских мошенников, которым он перевёл почти четыре миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В Екатеринбурге мужчина поджёг военкомат по указанию мошенников. Видео © SHOT, VK / Жесть Екатеринбург

По его информации, инцидент произошёл накануне вечером. 48-летний энергетик управляющей компании "Электроцентр" закидал здание областного военкомата на проспекте Ленина двумя коктейлями Молотова и скрылся. Очевидцы сняли на видео, как злоумышленник убегает с места преступления. Два возгорания общей площадью три квадратных метра удалось быстро потушить.



