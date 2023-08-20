Москвичка застукала сына за созданием коктейлей Молотова по "заданию спецслужб"

Безработному москвичу позвонили неизвестные и сообщили, что он может проявить себя героем, поработав "на спецслужбы" и посодействовав устранению террористов. Об этом пишет SHOT.

25-летний мужчина согласился, тем более что ему пообещали за "геройство" заплатить 150 тысяч рублей. Куратор потребовал закупиться керосином, ацетоном, селитрой, бутылками из-под шампанского, а затем сделать коктейли Молотова. Москвич купил всё необходимое и расположился дома за изготовлением зажигательных смесей.

Однако в это время с работы вернулась его мать. Застав сына за преступным действием, она собрала все ёмкости и вылила содержимое в унитаз, после чего позвонила в полицию. Сейчас проводится проверка.