Задержан забайкалец, который не смог докинуть горящую тряпку до военкомата

Задержан житель Забайкальского края, который попытался поджечь здание военкомата в посёлке Чернышевск. Как узнал SHOT, 25-летний парень ранее уже был судим за кражу и разбой.

По данным телеграм-канала, ещё совсем недавно "диверсант" работал на сахарном заводе в Курской области, который подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сейчас парня поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.