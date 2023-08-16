Задержан забайкалец, который не смог докинуть горящую тряпку до военкомата
Задержан житель Забайкалья, который пытался поджечь здание военкомата
Житель Забайкалья, который пытался поджечь здание военкомата. Обложка © SHOT
Задержан житель Забайкальского края, который попытался поджечь здание военкомата в посёлке Чернышевск. Как узнал SHOT, 25-летний парень ранее уже был судим за кражу и разбой.
По данным телеграм-канала, ещё совсем недавно "диверсант" работал на сахарном заводе в Курской области, который подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сейчас парня поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, мужчина пытался поджечь военкомат в Чернышевске, кинув в него горящую тряпку. Поздно ночью 15 августа он приехал к зданию на УАЗе "Хантер", бросил горящий лоскуток, но тот не долетел и потух на земле возле входа в комиссариат.