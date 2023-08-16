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16 августа, 15:36

Задержан забайкалец, который не смог докинуть горящую тряпку до военкомата

Задержан житель Забайкалья, который пытался поджечь здание военкомата

<p>Житель Забайкалья, который пытался поджечь здание военкомата. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/55712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Забайкалья, который пытался поджечь здание военкомата. Обложка © SHOT

Задержан житель Забайкальского края, который попытался поджечь здание военкомата в посёлке Чернышевск. Как узнал SHOT, 25-летний парень ранее уже был судим за кражу и разбой.

По данным телеграм-канала, ещё совсем недавно "диверсант" работал на сахарном заводе в Курской области, который подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сейчас парня поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

На Урале задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в военкомат

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Напомним, мужчина пытался поджечь военкомат в Чернышевске, кинув в него горящую тряпку. Поздно ночью 15 августа он приехал к зданию на УАЗе "Хантер", бросил горящий лоскуток, но тот не долетел и потух на земле возле входа в комиссариат.

Александра Вишнякова
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