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16 августа, 07:55

Забайкалец на УАЗе пытался поджечь военкомат, но не смог докинуть горящую тряпку

Мужчина на УАЗе пытался поджечь здание военкомата в Забайкалье

В посёлке Чернышевск Забайкальского края мужчина пытался поджечь здание военного комиссариата, кинув в него горящую тряпку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Примерно в 23:50 15 августа неизвестный приехал на УАЗе "Хантер" к военкомату на улице Журавлёва. Выйдя из машины, он бросил горящий лоскуток, но тот не долетел и потух на земле возле входа в комиссариат. Теперь правоохранители пытаются найти внедорожник по камерам видеонаблюдения.

На Урале задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в военкомат

На Урале задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в военкомат

Ранее в Санкт-Петербурге и Подмосковье пытались поджечь военкоматы. В результате в Северной столице задержали мигранта, а во втором регионе поймали психически больного мужчину, который хотел подзаработать.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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