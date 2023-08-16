Забайкалец на УАЗе пытался поджечь военкомат, но не смог докинуть горящую тряпку

В посёлке Чернышевск Забайкальского края мужчина пытался поджечь здание военного комиссариата, кинув в него горящую тряпку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Примерно в 23:50 15 августа неизвестный приехал на УАЗе "Хантер" к военкомату на улице Журавлёва. Выйдя из машины, он бросил горящий лоскуток, но тот не долетел и потух на земле возле входа в комиссариат. Теперь правоохранители пытаются найти внедорожник по камерам видеонаблюдения.