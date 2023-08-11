Две попытки поджога военкоматов произошли за сутки в российских регионах

Две новые попытки поджога военкоматов произошли за минувшие сутки в России. Как пишет телеграм-канал SHOT, в Санкт-Петербурге задержали мигранта, а в Московской области диверсантом оказался психически больной мужчина.

В Петербурге 24-летний мигрант, странно озираясь, успел лишь подойти к комиссариату на Большой Монетной с бутылкой с бензином в руке. Парень не успел ничего сделать, его сразу же задержали и отправили в спецприёмник. Правоохранители составили на него протокол за нарушение правил въезда в Россию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в подмосковном городе Зарайске мужчина бросил коктейль Молотова в сторону военно-учётного стола, но не докинул. В результате бутылка разбилась и не загорелась. При задержании в его рюкзаке нашли ещё два коктейля Молотова. Мужчина рассказал, что пошёл на это ради 70 тысяч рублей, которые предложил незнакомец по телефону. Сам он не работает и состоит на учёте у врача-психиатра.