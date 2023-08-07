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7 августа, 04:29

Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании

SHOT: Матрос судоходной компании задержан за попытку поджога военкомата в Приморье

Поджигателем военкомата в Находке Приморского края оказался 52-летний матрос судоходной компании. Его задержали спустя неделю после преступления, сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло 1 августа в Находке. Неизвестный мужчина швырнул два коктейля Молотова в здание военкомата на улице Павлова, однако его попытка не увенчалась успехом: одна из бутылок влетела внутрь и не загорелась, а другая и вовсе пролетела мимо.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался матрос компании "Портовый флот" Эдуард О. В преступлении он признался, его мотивы неизвестны. По данным канала, ранее мужчина судим не был.

В Орловской области неизвестный пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова

В Орловской области неизвестный пытался поджечь военкомат коктейлем Молотова

Ранее под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, сдав полицейским пенсионера, который ехал на место преступления. Водитель узнал о планах мужчины во время его разговора по телефону.

Обложка ©

Getty Images / By Manuel Rodriguez Sevillano

Оксана Попова
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