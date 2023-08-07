Поджигателем военкомата в Приморье оказался матрос судоходной компании
SHOT: Матрос судоходной компании задержан за попытку поджога военкомата в Приморье
Поджигателем военкомата в Находке Приморского края оказался 52-летний матрос судоходной компании. Его задержали спустя неделю после преступления, сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло 1 августа в Находке. Неизвестный мужчина швырнул два коктейля Молотова в здание военкомата на улице Павлова, однако его попытка не увенчалась успехом: одна из бутылок влетела внутрь и не загорелась, а другая и вовсе пролетела мимо.
Преступника задержали по горячим следам. Им оказался матрос компании "Портовый флот" Эдуард О. В преступлении он признался, его мотивы неизвестны. По данным канала, ранее мужчина судим не был.
Ранее под Воронежем таксист предотвратил поджог военкомата, сдав полицейским пенсионера, который ехал на место преступления. Водитель узнал о планах мужчины во время его разговора по телефону.
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